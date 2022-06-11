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Оккупанты готовят "живой щит" из местных в Мариуполе, - горсовет

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Суббота 11 июня 2022 18:36
Оккупанты готовят "живой щит" из местных в Мариуполе, - горсовет Фото: оккупанты готовят "живой щит" из местных в Мариуполе (t.me/andriyshTime)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты начали строить "модульные домики для бездомных мариупольцев. Однако, располагают их рядом с линией обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отметил Андрющенко, информация о строительстве "модульных домиков" стала известна еще несколько дней назад. Оккупанты начали объявлять осторожные анонсы среди горожан.

"Действительно, оккупационные власти планируют строительство многоквартирных домов по технологии, схожей по строительству торговых центров типа "Метро". Собственно - временная металлическая будка вроде большой бытовки", - пишет Андрющенко.

Однако, как отметил советник мэра, в нескольких сотнях метров от этих "домов" оккупанты располагают линию обороны, в том же числе и тяжелую технику.

"Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов", - отметил Андрющенко.

Фото: оккупанты готовят "живой щит" из местных в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Напомним, РБК-Украина также писало и о "гуманитарной помощи", которую предоставляют российские оккупанты местным в Мариуполе.

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