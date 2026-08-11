Скляного iPhone не буде: Apple зіткнулася з дефіцитом пам'яті

Скасування скляного корпусу та цінові ризики

За даними перевірок у ланцюзі постачання, повністю скляний iPhone мав стати ключовим продуктом для переходу на дорожчі версії Pro та Pro Max.

Його скасування змусило аналітиків переглянути середньорічний темп зростання ціни продажу iPhone на період із 2026 до 2031 фінансового року - показник знизили з 9 відсотків до 6,1 відсотка

Також аналітики викоремлюють інші проблеми:

Зростання вартості оперативної пам'яті - ексклюзивне збільшення об'єму DRAM до 16 ГБ для iPhone 19 Pro Max вказує на повільний прогрес у розвитку сервісів Apple Intelligence.

Ризик скасування апгрейду - якщо ціни на оперативну пам'ять продовжуватимуть зростати до 2027 фінансового року, Apple може відмовитися від збільшення об'єму пам'яті, адже додаткові 4 ГБ додають близько 60-70 доларів до собівартості компонента.

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Чому виник дефіцит?

Пошук необхідних обсягів оперативної пам'яті для мільйонів нових смартфонів виявився складним завданням.

Чому?

Зміна пріоритетів виробників: найбільші постачальники пам'яті (SK Hynix, Micron та Samsung) переорієнтовують свої потужності на випуск серверної оперативної пам'яті, оскільки цей сегмент є більш прибутковим, ніж споживчий ринок.

Невдалі переговори: спроби Apple залучити китайського виробника CXMT як додаткового постачальника не дали результатів через розбіжності щодо цінової політики.

Вплив на інші продукти: загальна криза постачання DRAM вже вплинула на доступність інших пристроїв компанії, лінійки яких зіткнулися з затримками відвантажень.

Складаний iPhone - єдиний важіль зростання

На думку фахівців Jefferies, єдиним інструментом для підвищення середньої ціни та маржинальності для Apple залишається складана модель смартфона.

Проте через подорожчання запчастин вона ризикує залишитися нішевим продуктом.

Очікувані ціни та продажі складаного пристрою: