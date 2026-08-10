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Apple готує складаний iPhone: злив розкрив кольори та блок камер

10:03 10.08.2026 Пн
2 хв
Що відомо про плани Купертіно?
aimg Ольга Завада
Apple готує складаний iPhone: злив розкрив кольори та блок камер Apple планує три покоління складаного iPhone Ultra (фото: Pexels)
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Apple готується до вересневого анонсу свого першого складаного смартфона iPhone Ultra. Паралельно розробники можуть працювати над його наступними поколіннями.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.

Яким може бути дизайн першого складаного iPhone Ultra?

Офіційна презентація першого гнучкого флагмана Apple, який у мережі називають iPhone Ultra або iPhone Fold, очікується вже в середині вересня.

Попри те, що пристрій ще не представлено, інсайдери опублікували фотографії захисних накладок для блоку камер, які розкривають кольори майбутньої новинки.

Основні деталі дизайну та камери

Кольорові варіанти - захисні елементи, виконані у сріблястому та темно-синьому кольорах. Ймовірно, новий смартфон отримає темно-синій колір, який віддалено майже не відрізнятиметься від чорного.

Модуль камер - овальний блок на витоках містить чотири вирізи, які, найімовірніше, призначені для двох основних камер, LED-спалаху та сканера LiDAR.

Подейкують, що перший складаний iPhone Ultra не матиме широкої палітри кольорів, тому тим, хто шукає яскраве оформлення, інсайдери рекомендують звернути увагу на iPhone 18 Pro чи iPhone 18 Pro Max.

Читайте більше: iPhone 18 Pro можуть подорожчати ще до старту продажів: причина не в Apple

Довгострокова стратегія Купертіно?

Інсайдери стверджують, що корпорація вже активно працює над наступними поколіннями iPhone.

Зазначається, що Apple сформувала чітку дорожню карту розвитку лінійки:

Друге покоління складаного iPhone заплановане на кінець 2027 року - його випуск має збігтися з 20-річним ювілеєм оригінального iPhone.

Третє покоління може з'явитися вже у 2028 році. За попередніми даними, воно отримає збільшені дисплеї - як внутрішній гнучкий екран, так і зовнішній додатковий дисплей.

Створення проєктів на кілька років наперед є стандартною практикою для технологічного гіганта рівня Apple.

Через складні ланцюги постачання розробка нових моделей вимагає від 18 місяців до кількох років, тому інженери компанії зазвичай працюють над 2-3 поколіннями гаджетів одночасно.

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