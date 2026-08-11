Стеклянного iPhone не будет: Apple столкнулась с дефицитом памяти

Отмена стеклянного корпуса и ценовые риски

По данным проверок в цепи поставки, полностью стеклянный iPhone должен стать ключевым продуктом для перехода на более дорогие версии Pro и Pro Max.

Его отмена заставила аналитиков пересмотреть среднегодовой темп роста цены продаж iPhone на период с 2026 по 2031 финансовый год - показатель снизили с 9 процентов до 6,1 процента

Также аналитики выделяють и другие проблемы:

Рост стоимости оперативной памяти - эксклюзивное увеличение объема DRAM до 16 ГБ для iPhone 19 Pro Max указывает на медленный прогресс в развитии сервисов Apple Intelligence.

Риск отмены апгрейда - если цены на оперативную память будут продолжать расти до 2027 финансового года, Apple может отказаться от увеличения объема памяти, ведь дополнительные 4 ГБ прибавляют около 60-70 долларов к себестоимости компонента.

Почему возник дефицит?

Поиск необходимых объемов оперативной памяти для миллионов новых смартфонов оказался сложной задачей.

Почему?

Изменение приоритетов производителей: крупнейшие поставщики памяти (SK Hynix, Micron и Samsung) переориентируют свои мощности на выпуск серверной оперативной памяти, поскольку этот сегмент более прибыльен, чем потребительский рынок.

Неудачные переговоры: попытки Apple привлечь китайского производителя CXMT как дополнительного поставщика не дали результатов из-за разногласий по ценовой политике.

Воздействие на другие продукты: общий кризис поставок DRAM уже повлиял на доступность других устройств компании, линейки которых столкнулись с задержками отгрузок.

Складной iPhone - единственный рычаг роста

По мнению специалистов Jefferies, единственным инструментом повышения средней цены и маржинальности для Apple остается складнаяя модель смартфона.

Однако из-за удорожания запчастей она рискует остаться нишевым продуктом.

Ожидаемые цены и продажи складного устройства: