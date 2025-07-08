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Не сдал НМТ в 2025? Вот 3 варианта, как поступить в колледж или вуз

Вторник 08 июля 2025 10:39
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Не сдал НМТ в 2025? Вот 3 варианта, как поступить в колледж или вуз Фото: Что делать, если не прошел НМТ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году для поступления на бакалавриат в украинские вузы нужны результаты по четырем предметам НМТ. В то же время допустимо подавать сертификаты НМТ или ВНО 2022, 2023 или 2024 годов.

РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.ua" рассказывает, о возможных вариантах для поступающих, которые не смогли преодолеть минимальный порог НМТ.

Поступление в колледж

Те, кто не сдал НМТ, могут поступить в учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи). Обучение длится около трех лет, после чего можно поступить в вуз на сокращенный срок.

Условия поступления:

  • индивидуальное собеседование или творческий конкурс (в зависимости от специальности);
  • для контракта возможно поступление только по мотивационному письму.

Подача заявлений - с 5 по 26 июля. Дополнительный набор на контракт возможен до 20 октября.

Поступление в профтех

Еще один вариант - заведение профессионально-технического образования. Там можно получить первую профессию за 1-1,5 года. Поступление - на основе аттестата (школьного свидетельства) и конкурса среднего балла.

Gap year - год на размышления и подготовку

Можно взять паузу на год, чтобы подготовиться лучше и поступить в следующем году. Такой подход называют gap year. Его можно использовать на:

  • волонтерство или работу;
  • курсы или онлайн-обучение;
  • участие в специальных программах в Украине или за рубежом;
  • самостоятельную или репетиторскую подготовку к следующему НМТ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько стоит обучение в вузах Украины в 2025 году, какие университеты самые популярные и куда можно поступить без НМТ. Также объясняли, какие специальности самые дорогие, как поступить в колледж или профтех без результатов НМТ и кто имеет право на поступление без тестирования.

Также мы писали, что участники НМТ могут бесплатно оформить официальную выписку с результатами теста, которая нужна для поступления в зарубежные вузы. Заказать его можно только через специальный онлайн-сервис УЦОКО, а получить - лично, через доверенное лицо или по почте в пределах Украины.

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