Вища освіта в Україні. Скільки коштує навчання і куди вступати, якщо не склав НМТ

У 2025 році близько 250 тисяч учнів закінчать школу й постануть перед вибором, куди вступити для подальшого навчання. Для здобуття вищої освіти в Україні випускникам потрібно скласти НМТ.

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштує вища освіта в Україні, які ВНЗ найпопулярніші і куди йти вчитись, якщо не склав НМТ.

Які ВНЗ найпопулярніші в Україні

В Україні щорічно складають Консолідований рейтинг ВНЗ із 235 закладів вищої освіти. Торік у десятку найкращих університетів увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Львівська політехніка";

Національний технічний університет "КПІ імені Івана Сікорського";

Харківський національний університет імені Василя Каразіна;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Національний медичний університет імені Олександра Богомольця;

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Одеський національний університет імені Іллі Мечникова.

Додамо, що ці заклади практично щороку входять у список лідерів у різних рейтингах. При цьому усі ці заклади, окрім "Києво-Могилянської академії", у 2024 році також потрапили до міжнародного рейтингу найкращих університетів світу від британського журналу Times Higher Education.

Скільки коштує навчання

Рік навчання в українських ВНЗ в середньому коштує від 15 до 48 тисяч гривень. Ціна залежить від спеціальності, яку здобуває студент, і навчального закладу. Найдешевше коштують аграрні науки, електрична інженерія, транспорт. Найдорожчі спеціальності - охорона здоров'я, сценічне мистецтво, міжнародні відносини та інформаційні технології.

Вартість 1 року навчання за різними спеціальностями:

суднобудування - 15 183 гривні;

залізничний транспорт - 20 053 гривні;

аграрні науки і продовольство (технологія виробництва) - 20 144 гривні;

теплоенергетика - 20 608 гривень;

виробництво та технології (харчові) - 22 858 гривні;

педагогіка - 23 275 гривень;

електроніка - 24 208 гривень;

фізична культура і спорт - 25 120 гривень;

біологія і біохімія - 26 004 гривні;

математика - 27 105 гривень;

історія та археологія - 27 834 гривні;

туризм і рекреація - 29 143 гривні;

фармація - 29 275 гривень;

медсестринство - 30 005 гривень;

ветеринарна медицина - 30 391 гривня;

економіка - 30 775 гривень;

архітектура і місто будування - 31 115 гривень;

культурологія - 31 526 гривень;

психологія - 32 815 гривень;

дизайн - 33 207 гривні;

журналістика - 33 741 гривня;

право - 34 154 гривні;

маркетинг - 33 312 гривні;

богослов'я - 35 169 гривень;

філологія - 35 435 гривень;

міжнародне право - 39 134 гривні;

сценічне мистецтво - 40 300 гривень;

інформаційні технології - від 30 до 42 тисяч гривень (залежно від спеціалізації);

медицина (магістр) - 46 065 гривень;

аудіовізуальне мистецтво - 46 412 гривні;

стоматологія (магістр) - 48 691 гривня.

Зазначимо, що тут вказані середні ціни за навчальний рік 2024-25, у наступному вони можуть змінитися. Здебільшого здорожчання не перевищує 10% за рік.

Варто також зауважити, що якщо абітурієнт набрав на НМТ з двох предметів більш як 150 балів, але вступив на контракт, то може розраховувати на грант від держави на навчання. Детально, хто і як може його отримати, ми розповідали тут.

Куди можна вступити без НМТ

Торік для того, щоб випускник мав право вступати у ВНЗ в Україні, йому потрібно отримати щонайменше 100 рейтингових балів - це по 15% правильних відповідей з кожного предмета на НМТ. Очікується, що цьогоріч вступний поріг не знизиться.

При цьому для бюджетної форми у 2024 році потрібно було набрати хоча б 130 балів, для контрактної - кожен заклад встановлював межу сам. Такі спеціальності, як "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" та "Охорона здоров'я" вимагають щонайменше 150 балів НМТ для вступу.

Якщо випускник не набрав необхідну кількість балів на НМТ, або не зміг взяти участь у тестуванні, то не зможе вступати у заклади вищої освіти в Україні (університети, інститути, академії).

У цьому випадку варіантом може стати вступ до коледжу для здобуття фахової передвищої освіти. Для цього потрібно пройти співбесіду у закладі і написати мотиваційний лист. Для творчих спеціальностей замість співбесіди треба пройти творчий конкурс. Після навчання у коледжі можна продовжити здобуття освіти в університеті на скороченій програмі.

Також без НМТ можна піти навчатися у професійно-технічні училища. Для цього достатньо скласти вступні іспити або пройти співбесіду і надати атестат зі школи.

Без НМТ українські випускники також можуть вступити у деякі ВНЗ за кордоном.

Зазначимо, що на вступ в українські ВНЗ без НМТ мають право деякі пільгові категорії. Остаточний їх список на 2025 рік ще не затверджений, але, скоріш за все, він залишиться торішнім. До нього увійшли: особи з інвалідністю внаслідок війни, а також ті, хто неспроможні відвідувати освітній заклад; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також постраждалі учасники Революції Гідності; учасники бойових дій; особи з тимчасово окупованих територій.

Без НМТ у ВНЗ можуть вступити лише пільгові категорії (фото ілюстративне: Freepik)