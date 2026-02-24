"Склалося враження, що я хотів його звільнити?": Зеленський про критику від Залужного

Президент Володимир Зеленський прокоментував критику з боку посла України у Великій Британії Валерія Залужного та заявив, що не має наміру втягуватися у політичні дискусії під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави німецькому виданню Tagesschau .

На питання, чи вже почалася "якась передвиборча кампанія" на тлі заяв Залужного, президент порадив звернутися із цим питанням до самого посла.

Водночас Зеленський підтвердив, що чув критику на свою адресу, але наголосив: зараз не час для політики, адже країна перебуває у стані війни.

"Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу", - додав Зеленський.

Також журналіст уточнив, чи залишиться Залужний на посаді посла України у Великій Британії, адже саме президент має повноваження призначати та звільнити послів.

"Склалося враження, що я хотів його звільнити?" - у відповідь запитав Зеленський.

На що інтерв'юер нагадав, що Залужний звинувачує зокрема президента у помилках при плануванні контрнаступу.

"Всі знають мою відповідь на ці питання. Я не хочу зараз грати в політику. Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона боролася на різних етапах війни проти Росії протягом усіх цих років. Більше я нічого не можу сказати. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Мене це не особливо цікавить", - підсумував Зеленський.