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У складі РНБО чергові кадрові перестановки: хто втратив посаду

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та призначив нового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.

Відповідно до указу №228/2024, Соловйова Олексія Станіславовича було звільнено з посади заступника секретаря РНБО. Новим заступником став Кононенко Андрій Валерійович

Варто додати, що Соловйов очолював вищезгадану посаду з 25 лютого 2020 року. 

Кадрові зміни 

26 березня президент звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка й призначив на його посаду Олега Іващенка. Литвиненко, зі свого боку, очолив посаду секретаря РНБО, яку раніше обіймав Олексій Данілов. Пізніше Зеленський представив нового голова РНБО та озвучив головні завдання. 

В кінці березня президент підтвердив те, що Данілов стане послом України в Молдові

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Володимир Зеленський