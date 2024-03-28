Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки і назвав головні завдання

Президент Володимир Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки. На цю посаду призначили бойового генерала Олега Іващенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.

Також Зеленський назвав завдання для нового очільника Служби зовнішньої розвідки:

Як зазначив глава держави, в умовах війни головна ціль України - знищувати окупантів, а також зміцнювати зв'язки зі світом, зокрема, не лише з партнерами в Європі та Північній Америці. На думку президента, присутність України у світі має стати глобальною.

Зміну у керівництві розвідки

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка.

У відкритих джерелах немає інформації про Іващенка, лише відомо, що він є бойовим генералом.

Своєю чергою Зеленський призначив колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО. Раніше цю посаду обіймав Олексій Данілов.

Детальніше про те, хто такий Олександр Литвиненко - у матеріалі РБК-Україна.

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