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В составе СНБО очередные кадровые перестановки: кто потерял должность

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил нового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.

Согласно указу №228/2024, Соловьев Алексей Станиславович был уволен с должности заместителя секретаря СНБО. Новым заместителем стал Кононенко Андрей Валерьевич.

Стоит добавить, что Соловьев возглавлял вышеупомянутую должность с 25 февраля 2020 года.

Кадровые изменения

26 марта президент уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко и назначил на его должность Олега Иващенко. Литвиненко, в свою очередь, возглавил должность секретаря СНБО, которую ранее занимал Алексей Данилов. Позже Зеленский представил нового главу СНБО и озвучил главные задачи.

В конце марта президент подтвердил то, что Данилов станет послом Украины в Молдове.

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Владимир Зеленский