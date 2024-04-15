В составе СНБО очередные кадровые перестановки: кто потерял должность

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил нового.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.
Согласно указу №228/2024, Соловьев Алексей Станиславович был уволен с должности заместителя секретаря СНБО. Новым заместителем стал Кононенко Андрей Валерьевич.
Стоит добавить, что Соловьев возглавлял вышеупомянутую должность с 25 февраля 2020 года.
26 марта президент уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко и назначил на его должность Олега Иващенко. Литвиненко, в свою очередь, возглавил должность секретаря СНБО, которую ранее занимал Алексей Данилов. Позже Зеленский представил нового главу СНБО и озвучил главные задачи.
В конце марта президент подтвердил то, что Данилов станет послом Украины в Молдове.
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