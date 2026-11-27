Складаний iPhone Duo перетворили на міні-MacBook: як це працює
Додаток для віддаленого доступу Screens отримав оновлення 5.10.6, яке дозволяє перетворити складаний iPhone Duo на крихітний MacBook. Новий режим Laptop Mode працює, коли смартфон відкритий наполовину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Edovia.
Як працює режим ноутбука на iPhone Duo?
Програма Screens від компанії Edovia дозволяє керувати комп'ютером з iPhone, iPad, іншого Mac або навіть Vision Pro. У версії Screens 5.10.6 з'явився режим Laptop Mode спеціально для складаного iPhone Duo.
Коли пристрій зігнутий під кутом у напіввідкритому положенні, інтерфейс ділиться на дві частини:
- на верхній половині дисплея відображається віддалений робочий стіл комп'ютера;
- на нижній половині з'являються екранна клавіатура та трекпад.
Можливості клавіатури та трекпада
Вбудована клавіатура підтримує кілька мов, а щоб побачити альтернативні символи, достатньо провести пальцем вниз по клавішах, як на iPad. Сенсорний трекпад, своєю чергою, підтримує фірмові жести Screens.
Розробники зазначають: такі елементи керування не замінять повноцінну фізичну клавіатуру й трекпад, проте стануть у пригоді в екстрених ситуаціях.
Ними також цілком зручно користуватися регулярно, якщо користувачі звикли набирати текст на екрані або не планують друкувати довгі документи.
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Чому розробникам непросто адаптувати додатки під iPhone Duo?
Незвичний формфактор iPhone Duo відрізняється від усіх попередніх моделей iPhone і відкриває простір для нестандартних сценаріїв використання. Водночас не всім сервісам легко підлаштуватися під такий екран.
Наприклад, керівник Instagram Адам Моссері нещодавно визнав, що створити версію Instagram, яка б по-справжньому зручно працювала на цьому пристрої, буде "доволі складним завданням".