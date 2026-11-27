Приложение для удаленного доступа Screens получило обновление 5.10.6, которое позволяет превратить складной iPhone Duo в крошечный MacBook. Новый режим Laptop Mode работает, когда смартфон открыт наполовину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Edovia .

Как работает ноутбук на iPhone Duo?

Программа Screens от компании Edovia позволяет управлять компьютером с iPhone, iPad, другого Mac или даже Vision Pro. В версии Screens 5.10.6 появился режим Laptop Mode специально для складывающегося iPhone Duo.

Когда устройство изогнуто под углом в полуоткрытом положении, интерфейс делится на две части:

на верхней половине экрана отображается удаленный рабочий стол компьютера;

на нижней половине отображаются экранная клавиатура и трекпад.

Разработчики нашли необычное применение для iPhone Duo (скриншот: Edovia )

Возможности клавиатуры и трекпада

Встроенная клавиатура поддерживает несколько языков, а чтобы увидеть альтернативные символы достаточно провести пальцем вниз по клавишам, как на iPad. Сенсорный трекпад, в свою очередь, поддерживает фирменные жесты Screens.

Разработчики отмечают: такие элементы управления не заменят полноценную физическую клавиатуру и трекпад, однако пригодятся в экстренных ситуациях.

Ими также удобно пользоваться регулярно, если пользователи привыкли набирать текст на экране или не планируют печатать длинные документы.

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Почему разработчикам непросто адаптировать приложения под iPhone Duo?

Необычный формфактор iPhone Duo отличается от всех предыдущих моделей iPhone и открывает простор для нестандартных сценариев использования. В то же время, не всем сервисам легко подстроиться под такой экран.

Например, руководитель Instagram Адам Моссери недавно признал, что создать версию Instagram, которая по-настоящему удобно работала бы на этом устройстве, будет "достаточно сложной задачей".