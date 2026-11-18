Керівник Instagram Адам Моссері визнав, що адаптувати соцмережу для складаного iPhone Duo виявилося непросто. Навіть після глобального запуску спеціальної версії користувачі продовжують скаржитися на незручний інтерфейс і візуальні недоліки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Моссері у Threads .

Чому інтерфейс Instagram виявився занадто складним для нового гаджета?

Спілкуючись із користувачами, Моссері зазначив, що чим більше він занурювався у деталі пристрою, тим очевиднішими ставали виклики для дизайнерів.

Традиційно Instagram створювався під високі вузькі вертикальні екрани більшості сучасних смартфонів. Натомість iPhone Duo у складеному стані є значно ширшим і нижчим порівняно зі звичайними смартфонами.

Суттєвих проблем розробникам платформи завдала ергономіка навігаційних кнопок.

У закритому стані навігаційні елементи логічно розміщені справа для зручності керування однією рукою. Проте у режимі перегляду відео Reels саме у цій самій зоні розташовані стандартні кнопки "Подобається", "Коментар" та "Поділитися";

Через різну ширину екрана та специфіку складної конструкції виникає ефект "подвійного нагромадження" кнопок, а це виглядає незграбно й незручно.

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Реакція розробників та оптимальний досвід

Відповідаючи на відгуки спільноти, Моссері погодився із зауваженнями користувачів про те, що наразі найкращий досвід перегляду Reels на iPhone Duo досягається у портретному режимі, коли розгорнутий більший екран повністю заповнюється контентом.

Проте він наголосив, що компанія активно працює над покращенням відображення і в інших орієнтаціях екрана.

Користувачі розглядають заяву голови Instagram як спробу знизити очікування або ж як відповідь на шквал критики, з яким зіткнулася компанія після жовтневого релізу.

Наразі команда Meta продовжує вдосконалювати ПЗ, аби усунути незручності з подвійними елементами керування.