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На складах Лондонській біржі росте кількість алюмінію з РФ, але є нюанс

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Вівторок 11 квітня 2023 18:13
На складах Лондонській біржі росте кількість алюмінію з РФ, але є нюанс Фото: Лондонська біржа металів (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Частка запасів російського алюмінію на складах, зареєстрованих на Лондонській біржі металів, зросла у березні з 46% до 53% загального обсягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт біржі, який приводить Reuters.

Біржа металів не забороняла торгівлю та зберігання російських металів у своїй системі з того часу, як РФ почала війну проти України, оскільки західні санкції щодо алюмінію відсутні.

Проте біржа призупинила надходження російського металу на зареєстровані у США склади з кінця лютого після того, як президент США Джо Байден оголосили про імпортні тарифи на російський метал. Імпортні тарифи США ще більше ускладнили використання російського алюмінію, виробленого "Русалом".

"Компаніям у Європі та в деяких частинах Азії не потрібен російський алюміній. У них можуть бути контракти, тому вони візьмуть його, але вони не будуть його використовувати, а натомість поставлять на біржу", - пише Reuters з посиланням на джерело в алюмінієвій промисловості.

Раніше повідомлялось, що Лондонська біржа металів не заборонятиме продаж та зберігання російського металу у своїй системі.

Сполучені Штати з 10 березня цього року ввели 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих товарів із Росії.

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