На складах Лондонской биржи растет количество алюминия из РФ, но есть нюанс
Доля запасов российского алюминия на складах, зарегистрированных на Лондонской бирже металлов, выросла в марте с 46% до 53% общего объема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет биржи, который приводит Reuters.
Биржа металлов не запрещала торговлю и хранение российских металлов в своей системе с тех пор, как РФ начала войну против Украины, поскольку западные санкции в отношении алюминия отсутствуют.
Однако биржа приостановила поступление российского металла на зарегистрированные в США склады с конца февраля после того, как президент США Джо Байден объявил об импортных тарифах на российский металл. Импортные тарифы США еще больше усложнили использование российского алюминия, производимого "Русалом".
"Компаниям в Европе и в некоторых частях Азии не нужен российский алюминий. У них могут быть контракты, поэтому они возьмут его, но они не будут его использовать, а поставят на биржу", - пишет Reuters со ссылкой на источник в алюминиевой промышленности.
Ранее сообщалось, что Лондонская биржа металлов не будет запрещать продажу и хранение российского металла в своей системе.
Соединенные Штаты с 10 марта этого года ввели 200% пошлины на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России.
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