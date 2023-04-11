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На складах Лондонской биржи растет количество алюминия из РФ, но есть нюанс

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Вторник 11 апреля 2023 18:13
На складах Лондонской биржи растет количество алюминия из РФ, но есть нюанс Фото: Лондонская биржа металлов (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Доля запасов российского алюминия на складах, зарегистрированных на Лондонской бирже металлов, выросла в марте с 46% до 53% общего объема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет биржи, который приводит Reuters.

Биржа металлов не запрещала торговлю и хранение российских металлов в своей системе с тех пор, как РФ начала войну против Украины, поскольку западные санкции в отношении алюминия отсутствуют.

Однако биржа приостановила поступление российского металла на зарегистрированные в США склады с конца февраля после того, как президент США Джо Байден объявил об импортных тарифах на российский металл. Импортные тарифы США еще больше усложнили использование российского алюминия, производимого "Русалом".

"Компаниям в Европе и в некоторых частях Азии не нужен российский алюминий. У них могут быть контракты, поэтому они возьмут его, но они не будут его использовать, а поставят на биржу", - пишет Reuters со ссылкой на источник в алюминиевой промышленности.

Ранее сообщалось, что Лондонская биржа металлов не будет запрещать продажу и хранение российского металла в своей системе.

Соединенные Штаты с 10 марта этого года ввели 200% пошлины на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России.

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