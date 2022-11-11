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Лондонська біржа не запроваджуватиме заборону на продаж металів з Росії

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Лондон, П'ятниця 11 листопада 2022 21:49
Лондонська біржа не запроваджуватиме заборону на продаж металів з Росії Фото: Лондонська біржа не запроваджуватиме заборону на продаж металів з Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лондонська біржа металів (LME) не заборонятиме продаж та зберігання російського металу у своїй системі.

Про це РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Біржа, найстаріший і найбільший у світі ринок промислових металів, у жовтні запустила дискусійний клуб із цього питання, активно вивчаючи думку ринку.

Раніше ми писали, що Лондонська біржа металів обговорює заборону на нові постачання російських кольорових металів, зокрема алюмінію, нікелю та міді, щоб її склади не можна було використовувати для розвантаження та зберігання продукції з РФ.

Також повідомлялося, що США й надалі будуть націлені на вразливі місця економіки Росії у своїй політиці санкцій. Вашингтон уже почав готувати запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, планується вимкнути ще більше банків РФ від платіжної системи SWIFT.

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