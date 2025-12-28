Склад "Шахедів" та понтонна переправа: в ССО показали відео роботи по окупантах 28 грудня

Зазначимо, удари дронів ССО завдають значних втрат росіянам. Так, нещодавно оператори ССО за допомогою ударного дрона уразили РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місце перебування її екіпажів на тимчасово окупованій території Донецькій області.

До цього підрозділи ССО ЗСУ завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Криму. В тому числі було знищено в русі потяг з пальним.

17 грудня в Силах Спеціальних операцій (ССО) ЗСУ показали відео знищення артилерійського складу російських окупантів. Склад був розташований на тимчасово окупованій Луганщині.