Склад "Шахедів" та понтонна переправа: в ССО показали відео роботи по окупантах 28 грудня

Оператори Сил спеціальних операцій завдали серії ударів по об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Серед іншого, уражено склад з дронами "Шахед", понтонну переправу та техніку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій.
Зазначається, що в ніч на 28 грудня оператори ССО ЗСУ уразили цілі російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Для ураження використовувалися ударні дрони БпЛА FP-2.
На тимчасово окупованих територіях Донецької області уражено склад зберігання ударних дронів "Шахед" в місті Макіївка. Біля н/п Никонорівка знищено понтонну переправу російських окупантів.
В Луганській області поблизу міста Антрацит дрони ССО завдали удару по місцю розташування ремонтного підрозділу зі складу 1435 мотострілецького полку.
"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - додали в ССО.
Зазначимо, удари дронів ССО завдають значних втрат росіянам. Так, нещодавно оператори ССО за допомогою ударного дрона уразили РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місце перебування її екіпажів на тимчасово окупованій території Донецькій області.
До цього підрозділи ССО ЗСУ завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Криму. В тому числі було знищено в русі потяг з пальним.
17 грудня в Силах Спеціальних операцій (ССО) ЗСУ показали відео знищення артилерійського складу російських окупантів. Склад був розташований на тимчасово окупованій Луганщині.