UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Склад "Шахедів" та понтонна переправа: в ССО показали відео роботи по окупантах 28 грудня

Ілюстративне фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ (Міноборони України)
Автор: Антон Корж

Оператори Сил спеціальних операцій завдали серії ударів по об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Серед іншого, уражено склад з дронами "Шахед", понтонну переправу та техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій.

Зазначається, що в ніч на 28 грудня оператори ССО ЗСУ уразили цілі російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Для ураження використовувалися ударні дрони БпЛА FP-2.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області уражено склад зберігання ударних дронів "Шахед" в місті Макіївка. Біля н/п Никонорівка знищено понтонну переправу російських окупантів.

В Луганській області поблизу міста Антрацит дрони ССО завдали удару по місцю розташування ремонтного підрозділу зі складу 1435 мотострілецького полку.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - додали в ССО.

Зазначимо, удари дронів ССО завдають значних втрат росіянам. Так, нещодавно оператори ССО за допомогою ударного дрона уразили РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місце перебування її екіпажів на тимчасово окупованій території Донецькій області.

До цього підрозділи ССО ЗСУ завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Криму. В тому числі було знищено в русі потяг з пальним.

17 грудня в Силах Спеціальних операцій (ССО) ЗСУ показали відео знищення артилерійського складу російських окупантів. Склад був розташований на тимчасово окупованій Луганщині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сили спеціальних операційВійна в Україні