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Склад дитячих товарів Kiddisvit у Києві знищений унаслідок обстрілу

17:03 09.09.2026 Ср
1 хв
Реактивний "Шахед" прицільно ударив по будівлі
aimg Олена Бджола
Фото: знищений реактивним дроном РФ склад Kiddisvit у Києві (facebook.com/pavel.ovchinnikov)

Склад дистриб'ютора іграшок та дитячих товарів Kiddisvit у Києві повністю знищено російським дроновим ударом. Компанія понесла великі збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника Kiddisvit Павла Овчиннікова у Facebook.

Дрон атакував склад Kiddisvit у Києві

Овчинніков зазначив, що ціллю російських терористів стали дитячі іграшки.

"Найважливіше - наші люди цілі. Ніхто зі співробітників компанії не постраждав.
Зараз розбираємося з наслідками – маємо значні збитки", - уточнив він.

Фото: знищений реактивним дроном РФ склад Kiddisvit у Києві (facebook.com/pavel.ovchinnikov)

Овчинніков сказав, що компанія робить все можливе, щоб:

  • виконати зобов’язання,
  • перебудувати логістичні потоки,
  • знайти рішення, щоб якомога швидше відновити повноцінну роботу.

Раніше РБК-Україна писало, що 9 вересня у Дніпровському районі Києва БпЛА влучив у складське приміщення, спалахнула пожежа.

Також повідомлялося, що 8 вересня у Солом'янському районі столиці внаслідок влучання дрона в складське приміщення загинули двоє людей.

Крім того, атака РФ 3 вересня знищила склад лікарських засобів компанії ''Аптека доброго дня''. Внаслідок удару було втрачено сотні тонн медикаментів.

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