Росія вдарила по складу в Києві, загинули двоє людей

Росіяни вдарили по складу у Солом'янському районі Києва. Внаслідок ворожого удару є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

"У Солом'янському районі, внаслідок влучання в складське приміщення, загинули двоє людей", - розповів столичний голова.

Кличко зазначив, що кількість загиблих в столиці за 8 вересня зросла до п'яти людей.

Оновлено о 17:50

Крім того, у Голосіївському районі відбулося повторне влучання ще в одну складську будівлю. За словами Кличка, пожежа розповсюджується на поруч розташовану триповерхову будівлю, на місці працюють екстрені служби.

Також у Дарницький район столиці виїхала бригада медиків після виклику.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу російський дрон влучив у будівлю телеканалу "Ми - Україна", де транслювався телемарафон "Єдині новини". Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих, однак згодом стало відомо про збільшення їхньої кількості.

Зауважимо, що через нічну атаку РФ у Києві пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, а також школу, поліклініку, супермаркет і автозаправну станцію. За фактом воєнного злочину Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічного удару російські окупанти навмисно намагалися завдати якомога більшої шкоди мирним жителям столиці.