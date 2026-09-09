Атака на Київ: спалахнули склади, кількість постраждалих у місті росте
У Києві внаслідок атаки безпілотників спалахнули пожежі в різних районах. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі дрон влучив у складське приміщення. Також стало відомо про постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та мера Києва Віталія Кличка.
За даними КМВА, у Дніпровському районі, за попередньою інформацією, безпілотник влучив у складське приміщення - там виникла пожежа.
Крім того, у Дарницькому районі сталося загоряння трав'яного настилу внаслідок падіння БпЛА.
Ще в одному місці цього ж району уламки впали на відкритій території, де підіймається дим.
Кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогоднішній день збільшилася до 9 осіб. Екстрені служби прямують на місця подій.
Нагадаємо сьогодні вранці російський "Шахед" влучив у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі - на рівні 12 поверху сталося загоряння та руйнування стін. За даними Нацполіції, постраждали шестеро людей, серед них вагітна жінка.