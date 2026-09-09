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Склад детских товаров Kiddisvit в Киеве уничтожен в результате обстрела

17:03 09.09.2026 Ср
1 мин
Реактивный "Шахед" прицельно ударил по зданию
aimg Елена Бджола
Фото: уничтоженный реактивным дроном РФ склад Kiddisvit в Киеве (facebook.com/pavel.ovchinnikov)

Склад дистрибьютора игрушек и детских товаров Kiddisvit в Киеве полностью уничтожен российским дроновым ударом. Компания понесла большие убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя Kiddisvit Павла Овчинникова в Facebook.

Дрон атаковал склад Kiddisvit в Киеве

Овчинников отметил, что целью российских террористов стали детские игрушки.

"Самое важное - наши люди целы. Никто из сотрудников компании не пострадал.
Сейчас разбираемся с последствиями - имеем значительный ущерб», - уточнил он.

Фото: уничтоженный реактивным дроном РФ склад Kiddisvit в Киеве (facebook.com/pavel.ovchinnikov)

Овчинников сказал, что компания делает все возможное, чтобы:

  • выполнить обязательство,
  • перестроить логистические потоки,
  • найти решение, чтобы как можно скорее возобновить полноценную работу.

Ранее РБК-Украина писало, что 9 сентября в Днепровском районе Киева БпЛА попал в складское помещение, разгорелся пожар.

Также сообщалось, что 8 сентября в Соломенском районе столицы в результате попадания дрона в складское помещение погибли два человека.

Кроме того, атака РФ 3 сентября уничтожила склад лекарственных средств компании "Аптека доброго дня". В результате удара были потеряны сотни тонн медикаментов.

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