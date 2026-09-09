Склад детских товаров Kiddisvit в Киеве уничтожен в результате обстрела

Дрон атаковал склад Kiddisvit в Киеве

Овчинников отметил, что целью российских террористов стали детские игрушки.

"Самое важное - наши люди целы. Никто из сотрудников компании не пострадал.

Сейчас разбираемся с последствиями - имеем значительный ущерб», - уточнил он.

Фото: уничтоженный реактивным дроном РФ склад Kiddisvit в Киеве (facebook.com/pavel.ovchinnikov)

Овчинников сказал, что компания делает все возможное, чтобы:

выполнить обязательство,

перестроить логистические потоки,

найти решение, чтобы как можно скорее возобновить полноценную работу.

Ранее РБК-Украина писало, что 9 сентября в Днепровском районе Киева БпЛА попал в складское помещение, разгорелся пожар.

Также сообщалось, что 8 сентября в Соломенском районе столицы в результате попадания дрона в складское помещение погибли два человека.