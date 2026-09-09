Склад дитячих товарів Kiddisvit у Києві знищений унаслідок обстрілу
Склад дистриб'ютора іграшок та дитячих товарів Kiddisvit у Києві повністю знищено російським дроновим ударом. Компанія понесла великі збитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника Kiddisvit Павла Овчиннікова у Facebook.
Дрон атакував склад Kiddisvit у Києві
Овчинніков зазначив, що ціллю російських терористів стали дитячі іграшки.
"Найважливіше - наші люди цілі. Ніхто зі співробітників компанії не постраждав.
Зараз розбираємося з наслідками – маємо значні збитки", - уточнив він.
Фото: знищений реактивним дроном РФ склад Kiddisvit у Києві (facebook.com/pavel.ovchinnikov)
Овчинніков сказав, що компанія робить все можливе, щоб:
- виконати зобов’язання,
- перебудувати логістичні потоки,
- знайти рішення, щоб якомога швидше відновити повноцінну роботу.
Раніше РБК-Україна писало, що 9 вересня у Дніпровському районі Києва БпЛА влучив у складське приміщення, спалахнула пожежа.
Також повідомлялося, що 8 вересня у Солом'янському районі столиці внаслідок влучання дрона в складське приміщення загинули двоє людей.
Крім того, атака РФ 3 вересня знищила склад лікарських засобів компанії ''Аптека доброго дня''. Внаслідок удару було втрачено сотні тонн медикаментів.