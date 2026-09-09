Склад детских товаров Kiddisvit в Киеве уничтожен в результате обстрела
Склад дистрибьютора игрушек и детских товаров Kiddisvit в Киеве полностью уничтожен российским дроновым ударом. Компания понесла большие убытки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя Kiddisvit Павла Овчинникова в Facebook.
Дрон атаковал склад Kiddisvit в Киеве
Овчинников отметил, что целью российских террористов стали детские игрушки.
"Самое важное - наши люди целы. Никто из сотрудников компании не пострадал.
Сейчас разбираемся с последствиями - имеем значительный ущерб», - уточнил он.
Фото: уничтоженный реактивным дроном РФ склад Kiddisvit в Киеве (facebook.com/pavel.ovchinnikov)
Овчинников сказал, что компания делает все возможное, чтобы:
- выполнить обязательство,
- перестроить логистические потоки,
- найти решение, чтобы как можно скорее возобновить полноценную работу.
Ранее РБК-Украина писало, что 9 сентября в Днепровском районе Киева БпЛА попал в складское помещение, разгорелся пожар.
Также сообщалось, что 8 сентября в Соломенском районе столицы в результате попадания дрона в складское помещение погибли два человека.
Кроме того, атака РФ 3 сентября уничтожила склад лекарственных средств компании "Аптека доброго дня". В результате удара были потеряны сотни тонн медикаментов.