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Скольким священникам объявили подозрение за время полномасштабной войны: ответ СБУ

Понедельник 12 августа 2024 09:17
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Скольким священникам объявили подозрение за время полномасштабной войны: ответ СБУ Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

За время полномасштабной войны с Российской Федерацией в Украине были начаты уголовные производства против более чем 100 священнослужителей. Большинство из них являются представителями Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Прочь от Москвы. Как в Раде собираются запретить связи с РПЦ и что об этом думает Зеленский".

Как и упоминалось выше, за время полномасштабной войны были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей:

  • 50 из них получили подозрения;
  • 25 - судебные приговоры.

Служба безопасности Украины (СБУ), в комментарии РБК-Украина, уточнила, что речь идет в основном о представителях УПЦ МП. В частности перечень преступлений, который инкриминируют священникам, достаточно широк:

  • коллаборационизм;
  • госизмена;
  • содействие стране-агрессору;
  • пропаганда тоталитарных режимов;
  • оправдание агрессии;
  • содействие в незаконной переправке за границу и т.д.

"Имеющиеся уголовные производства не имеют ничего общего с давлением на церковную среду, а являются проявлением системного противодействия СБУ вредному влиянию российских спецслужб и их агентуры на ситуацию в Украине. Одним из свидетельств тесного сотрудничества отдельных священников УПЦ (МП) с РФ является их согласие на обмен после осуждения и приговоров в Украине. И обмены показывают ценность подобных кадров для российской стороны", - отметили в СБУ.

Запрет УПЦ МП

В октябре 2023 года Верховная Рада, в рамках первого чтения, поддержала законопроект, предусматривающий запрет УПЦ МП и других религиозных организаций, имеющих связи с Россией. В марте 2024 года Комитет рекомендовал Раде поддержать этот законопроект и на втором чтении.

23 июля народные депутаты заблокировали трибуну парламента с требованием о срочном рассмотрении этого законопроекта.

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