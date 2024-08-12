Скольким священникам объявили подозрение за время полномасштабной войны: ответ СБУ

За время полномасштабной войны с Российской Федерацией в Украине были начаты уголовные производства против более чем 100 священнослужителей. Большинство из них являются представителями Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Прочь от Москвы. Как в Раде собираются запретить связи с РПЦ и что об этом думает Зеленский ".

Как и упоминалось выше, за время полномасштабной войны были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей:

50 из них получили подозрения;

25 - судебные приговоры.

Служба безопасности Украины (СБУ), в комментарии РБК-Украина, уточнила, что речь идет в основном о представителях УПЦ МП. В частности перечень преступлений, который инкриминируют священникам, достаточно широк:

коллаборационизм;

госизмена;

содействие стране-агрессору;

пропаганда тоталитарных режимов;

оправдание агрессии;

содействие в незаконной переправке за границу и т.д.

"Имеющиеся уголовные производства не имеют ничего общего с давлением на церковную среду, а являются проявлением системного противодействия СБУ вредному влиянию российских спецслужб и их агентуры на ситуацию в Украине. Одним из свидетельств тесного сотрудничества отдельных священников УПЦ (МП) с РФ является их согласие на обмен после осуждения и приговоров в Украине. И обмены показывают ценность подобных кадров для российской стороны", - отметили в СБУ.

Запрет УПЦ МП

В октябре 2023 года Верховная Рада, в рамках первого чтения, поддержала законопроект, предусматривающий запрет УПЦ МП и других религиозных организаций, имеющих связи с Россией. В марте 2024 года Комитет рекомендовал Раде поддержать этот законопроект и на втором чтении.

23 июля народные депутаты заблокировали трибуну парламента с требованием о срочном рассмотрении этого законопроекта.