У скількох будинках Києва неможливо відновити подачу тепла? Що кажуть у КМВА

"З 2600 будинків, що залишились без опалення після останнього обстрілу, без теплоносія залишилось 400 будинків. Але нагадаю, що 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла", - заявила Поп.

За її словами, таким чином, наразі у Києві є відповідно 400 та 1100 будинків, тепло для яких відновити поки що неможливо.

Вона також повідомила, що у столиці також є будинки, де є аварії, їх близько 200-300 будинків.

РФ намагається залишити Київ без світла та тепла

Нагадаємо, 12 лютого війська РФ завдали масованого удару по енергосистемі України. Після цього повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.

Відновлювальні роботи тривають безперервно. Так, станом на ранок 13 лютого тепло було вже у 3700 будинках міста. Протягом наступної доби опалення повернули ще до 1100 багатоповерхівок Києва, що дозволило суттєво скоротити кількість осель без обігріву.

Станом на неділю, 15 лютого, у Києві відновили теплопостачання у 2100 будинках, які залишилися без опалення через атаку 12 лютого.

Також раніше ми писали, що в Київській області ворог випустив 5 ракет по електростанції, у результаті чого об'єкт було повністю знищено.