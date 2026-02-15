У Києві різко поменшало будинків без опалення

У Києві відновили теплопостачання у 2100 будинках, які залишилися без опалення через атаку 12 лютого. Наразі без тепла залишаються близько 500 багатоповерхівок, над якими цілодобово працюють енергетики.

Ситуація з опаленням у столиці Станом на зараз комунальним службам вдалося відновити подачу теплоносія до 2100 будинків. Загалом внаслідок ворожого удару без теплопостачання залишилося 2600 житлових об'єктів. За словами міського голови, без тепла залишаються близько 500 будинків. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб повернути опалення в оселі киян. "Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки", - зазначив Кличко.