На скільки зросли пенсії в Україні у 2024 році: ПФУ оприлюднив свіжі дані

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2024 року. Зростання пенсій поки що випереджає інфляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 гривень або на 8,7% до 5 851,86 гривень.
При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%.
Кількість пенсіонерів в Україні на 1 жовтня 2024 року становила 10 342 593 особи. Це на 173 944 осіб менше, ніж на початку року (10 516 537 осіб).
Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року .
На 8% індексовано пенсії для:
Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.
За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень. або на 15,8% до 4 622,59 гривень
За даними НБУ, нестача робочої сили зумовлює високі темпи зростання номінальних зарплат в Україні. Водночас через вищу інфляцію зростання реальних зарплат сповільнилося.
Очікується, що інфляція буде високою протягом найближчих місяців.