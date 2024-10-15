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На скільки зросли пенсії в Україні у 2024 році: ПФУ оприлюднив свіжі дані

Фото: пенсії з початку року зросли на 467 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2024 року. Зростання пенсій поки що випереджає інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 гривень або на 8,7% до 5 851,86 гривень.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%.

Кількість пенсіонерів в Україні на 1 жовтня 2024 року становила 10 342 593 особи. Це на 173 944 осіб менше, ніж на початку року (10 516 537 осіб).

Підвищення пенсій

Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року .

На 8% індексовано пенсії для:

  • 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах
  • 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
  • 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень. або на 15,8% до 4 622,59 гривень

За даними НБУ, нестача робочої сили зумовлює високі темпи зростання номінальних зарплат в Україні. Водночас через вищу інфляцію зростання реальних зарплат сповільнилося.

Очікується, що інфляція буде високою протягом найближчих місяців.

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