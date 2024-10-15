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На сколько выросли пенсии в Украине в 2024 году: ПФУ обнародовал свежие данные

Фото: пенсии с начала года выросли на 467 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2024 года. Рост пенсий пока опережает инфляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7% до 5 851,86 гривен.

При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 6,5%.

Количество пенсионеров в Украине на 1 октября 2024 года составило 10 342 593 человека. Это на 173 944 человек меньше, чем в начале года (10 516 537 человек).

Повышение пенсий

Основное повышение пенсий в Украине произошло в начале года, корда в Украине провели индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.

На 8% индексированы пенсии для:

  • 9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств
  • 97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен.

По данным НБУ, нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста номинальных зарплат в Украине. В то же время из-за более высокой инфляции рост реальных зарплат замедлился.

Ожидается, что инфляция будет высокой в ближайшие месяцы.

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