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Пенсії в Україні за рік зросли на 15,8%: скільки платять на початку 2023 року

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 11:56
Пенсії в Україні за рік зросли на 15,8%: скільки платять на початку 2023 року Фото: середня пенсія в Україні зросла до 4,6 тисяч гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 січня 2023 року. Середній розмір пенсії за рік зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, станом на 1 січня пенсії в Україні отримувала 10 687 921 особа. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 осіб.

Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив 26,6%.

У 2023 році не передбачено підвищення мінімальної пенсії та мінімальної зарплати, від якої залежить розмір окремих пенсій. Водночас уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня. На це у державно бюджеті передбачено майже 40 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 гривень або на 13,8% за інфляції 10,0%.

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