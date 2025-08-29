Скільки зброї потрібно ЄС для захисту від Росії: оцінка від Rheinmetall

"Наразі західний світ має у своєму розпорядженні близько двох мільйонів артилерійських снарядів, що є недостатньо. Нам потрібно більше, і 50 % цих снарядів буде вироблено на Rheinmetall", – вважає Армін Паппергер.

Відповідаючи на запитання про те, на скільки вистачить двох мільйонів снарядів, він відповів, посилаючись на слова президента України Володмира Зеленскього: 2,5 мільйони снарядів треба у випадку перемир'я і 4,5 мільйони - у випадку війни.

За оцінками генерального директора концерну з виробництва зброї, на повне поповнення запасів знадобиться 10 років. Проте Європа зможе захиститися, якщо на неї нападуть раніше.

Німецький концерн Rheinmetall є найбільшим у Європі вирбником зброї та має на меті виробляти 350 тисяч набоїв на рік до 2027 року.

155-міліметрові снаряди будуть використані для поповнення озброєння німецької армії та збільшення озброєння України.

Також концерн будує завод з виробництва пороху в Румунії, два заводи в Болгарії та завод з виробництва стволів для зброї у Великій Британії. Ці проєкти є прямою реакцією на агресію Росії та вимогу Німеччини та її європейських союзників щодо переозброєння у відповідь.