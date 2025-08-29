Сколько оружия нужно ЕС для защиты от России: оценка от Rheinmetall

"Сейчас западный мир располагает около двух миллионов артиллерийских снарядов, этого недостаточно. Нам нужно больше, и 50 % этих снарядов будет произведено на Rheinmetall", - считает Армин Паппергер.

Отвечая на вопрос о том, на сколько хватит двух миллионов снарядов, он ответил, ссылаясь на слова президента Украины Володмира Зеленского: 2,5 миллиона снарядов нужно в случае перемирия и 4,5 миллиона - в случае войны.

По оценкам генерального директора концерна по производству оружия, на полное пополнение запасов понадобится 10 лет. Однако Европа сможет защититься, если на нее нападут раньше.

Немецкий концерн Rheinmetall является крупнейшим в Европе производителем оружия и хочет производить 350 тысяч набоев в год до 2027 года.

155-миллиметровые снаряды будут использованы для пополнения вооружения немецкой армии и увеличения вооружения Украины.

Также концерн строит завод по производству пороха в Румынии, два завода в Болгарии и завод по производству стволов для оружия в Великобритании. Эти проекты являются прямой реакцией на агрессию России и требование Германии и ее европейских союзников по перевооружению в ответ.