Скільки зброї потрібно ЄС для захисту від Росії: оцінка від Rheinmetall
Зараз весь західний світ має у своєму розпорядженні близько двох мільйонів артилерійських снарядів. Цього недостатньо. На поповення запасів знадобиться щонайменше 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю гендиректора концерна Rheinmetall Арміна Паппергера Sky News.
"Наразі західний світ має у своєму розпорядженні близько двох мільйонів артилерійських снарядів, що є недостатньо. Нам потрібно більше, і 50 % цих снарядів буде вироблено на Rheinmetall", – вважає Армін Паппергер.
Відповідаючи на запитання про те, на скільки вистачить двох мільйонів снарядів, він відповів, посилаючись на слова президента України Володмира Зеленскього: 2,5 мільйони снарядів треба у випадку перемир'я і 4,5 мільйони - у випадку війни.
За оцінками генерального директора концерну з виробництва зброї, на повне поповнення запасів знадобиться 10 років. Проте Європа зможе захиститися, якщо на неї нападуть раніше.
Німецький концерн Rheinmetall є найбільшим у Європі вирбником зброї та має на меті виробляти 350 тисяч набоїв на рік до 2027 року.
155-міліметрові снаряди будуть використані для поповнення озброєння німецької армії та збільшення озброєння України.
Також концерн будує завод з виробництва пороху в Румунії, два заводи в Болгарії та завод з виробництва стволів для зброї у Великій Британії. Ці проєкти є прямою реакцією на агресію Росії та вимогу Німеччини та її європейських союзників щодо переозброєння у відповідь.
Раніше РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте писало про те, що країни Європи за останні два роки змогли вшестеро збільшити обсяги виробництва боєприпасів.
Генсек НАТО звернувся до оборонних компаній із закликом збільшити виробництво різних видів озброєнь, зокрема ракет, танків та засобів протиповітряної оборони. Як приклад він навів оборонно-промисловий комплекс України.
З початку повномасштабної війни Україна значно збільшила виробництво озброєння та впровадження новітніх технологій, які вже працюють на фронті.
За даними міністра оборони України Дениса Шмигаля, українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни.