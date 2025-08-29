ua en ru
Сколько оружия нужно ЕС для защиты от России: оценка от Rheinmetall

Европа, Пятница 29 августа 2025 03:20
Сколько оружия нужно ЕС для защиты от России: оценка от Rheinmetall Иллюстративное фото: артиллерийские снаряды (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Сейчас весь западный мир имеет в распоряжении около двух миллионов артиллерийских снарядов. Этого недостаточно. На пополнение запасов понадобится не менее 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью гендиректора концерна Rheinmetall Армина Паппергера Sky News.

"Сейчас западный мир располагает около двух миллионов артиллерийских снарядов, этого недостаточно. Нам нужно больше, и 50 % этих снарядов будет произведено на Rheinmetall", - считает Армин Паппергер.

Отвечая на вопрос о том, на сколько хватит двух миллионов снарядов, он ответил, ссылаясь на слова президента Украины Володмира Зеленского: 2,5 миллиона снарядов нужно в случае перемирия и 4,5 миллиона - в случае войны.

По оценкам генерального директора концерна по производству оружия, на полное пополнение запасов понадобится 10 лет. Однако Европа сможет защититься, если на нее нападут раньше.

Немецкий концерн Rheinmetall является крупнейшим в Европе производителем оружия и хочет производить 350 тысяч набоев в год до 2027 года.

155-миллиметровые снаряды будут использованы для пополнения вооружения немецкой армии и увеличения вооружения Украины.

Также концерн строит завод по производству пороха в Румынии, два завода в Болгарии и завод по производству стволов для оружия в Великобритании. Эти проекты являются прямой реакцией на агрессию России и требование Германии и ее европейских союзников по перевооружению в ответ.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте писало о том, что страны Европы за последние два года смогли в шесть раз увеличить объемы производства боеприпасов.

Генсек НАТО обратился к оборонным компаниям с призывом увеличить производство различных видов вооружений, в частности ракет, танков и средств противовоздушной обороны. В качестве примера он привел оборонно-промышленный комплекс Украины.

С начала полномасштабной войны Украина значительно увеличила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже работают на фронте.

По данным министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны.

