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Рекордна допомога після "Рамштайну": що пообіцяли Україні союзники

Україна, Середа 04 червня 2025 20:33
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Рекордна допомога після "Рамштайну": що пообіцяли Україні союзники Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогоднішнє, 28-ме засідання у форматі "Рамштайн" принесло Україні безпрецедентну військову підтримку з боку союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" стало черговим підтвердженням: партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України", - йдеться в заяві Міноборони.

Зокрема міністр Міноборони Рустем Умєров наголосив, що Україна має значні результати. За його даними, у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

"За підсумками зустрічі наші партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки", - додав він.

Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів. Це, за даними міністра, дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році.

Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України.

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро.

"Бундестаг уже затвердив це рішення", - повідомив Умєров.

До пакета зокрема ввійде:

  • фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні,
  • передача систем ППО, зброї та боєприпасів.

Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро:

  • до нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу:

  • щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року,
  • передача протимінного корабля.

Норвегія виділяє:

  • 700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу,
  • 50 млн доларів - до фонду NSATU Trust Fund.

Канада:

  • 45 млн доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

Швеція:

  • 440 млн євро - на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

    "Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі. Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього", - підсумував глава Міноборони.

    "Рамштайн"

    Сьогодні, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулась вже 28 зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

    Примітно, що цього разу вперше поїхав не глава Пентагону Піт Гегсет, а представник Пентагону Кінгслі Вілсон. За його словами, у Гегсета дуже завантажений графік.

    Детальніше про те, що відомо про новий "Рамштайн", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

    Водночас варто зазначити, що Умєров раніше сьогодні розкрив деталі майбутніх інвестицій "Рамштайну" в зброю для України.

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