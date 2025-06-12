Сколько оружия может производить Украина на сегодня: ответ Зеленского

Зеленский отметил, что сейчас Украина использует лишь около 60% своего производственного потенциала, оставляя примерно 40% неиспользованными. По его словам, это с одной стороны хорошо, ведь свидетельствует о росте возможностей даже во время войны.

"Но с другой, если у вас нет финансирования и заказов, когда вам не надо ждать годами, что очень важно. Мы благодарны за любое финансирование, но когда вы теряете время, вы теряете технологии и враг может догнать", - отметил он.

В то же время президент подчеркнул, что Украина готова наладить партнерское производство с Германией, потому что Германия, по его словам, одна из стран, которая "это понимает, знает правила и всегда делает, что говорит".

Зеленский также отметил, что Украина не может делиться технологиями со всеми партнерами, потому что знает о рисках, которые идут оттуда, откуда агрессия может вернуться.

"Поэтому мы нуждаемся в тех, кому можем доверять и мы доверяем Германии. Они будут иметь технологии, у нас будет совместное производство... Но на будущее это будет хорошо для обеих стран. Это не только о Германии, не о вашем бюджете, но у нас уже сегодня есть возможность использовать наши возможности примерно на 30 млрд долларов", - подытожил президент.