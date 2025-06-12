Сколько оружия может производить Украина на сегодня: ответ Зеленского
Сегодня Украина имеет возможность производить оружие на сумму около 30 миллиардов долларов в год. Однако эта мощность используется лишь на 60%.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Зеленский отметил, что сейчас Украина использует лишь около 60% своего производственного потенциала, оставляя примерно 40% неиспользованными. По его словам, это с одной стороны хорошо, ведь свидетельствует о росте возможностей даже во время войны.
"Но с другой, если у вас нет финансирования и заказов, когда вам не надо ждать годами, что очень важно. Мы благодарны за любое финансирование, но когда вы теряете время, вы теряете технологии и враг может догнать", - отметил он.
В то же время президент подчеркнул, что Украина готова наладить партнерское производство с Германией, потому что Германия, по его словам, одна из стран, которая "это понимает, знает правила и всегда делает, что говорит".
Зеленский также отметил, что Украина не может делиться технологиями со всеми партнерами, потому что знает о рисках, которые идут оттуда, откуда агрессия может вернуться.
"Поэтому мы нуждаемся в тех, кому можем доверять и мы доверяем Германии. Они будут иметь технологии, у нас будет совместное производство... Но на будущее это будет хорошо для обеих стран. Это не только о Германии, не о вашем бюджете, но у нас уже сегодня есть возможность использовать наши возможности примерно на 30 млрд долларов", - подытожил президент.
Помощь Украине от Германии
Заметим, что Германия оказывает Киеву масштабную помощь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Берлин уже передал современное вооружение:
- системы ПВО IRIS-T,
- зенитно-ракетные комплексы Patriot,
- танки Leopard 2,
- бронетехнику,
- боеприпасы,
- и другое военное снаряжение.
Более того, отметим, что во время последнего заседания "Рамштайн" Германия одобрила новый пакет военной помощи. В его состав входят в частности:
- финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине;
- передачу систем ПВО, оружия и боеприпасов.
Отметим также, что Писториус сегодня на пресс-конференции поставил точку в слухах о поставках Taurus в Украину.
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