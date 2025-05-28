Скільки захисників "Азовсталі" вдалося звільнити з російського полону: дані ГУР

"Всього близько 2 500 захисників з різних підрозділів були виведені або евакуйовані з "Азовсталі". З них станом на сьогодні 1 279 вже повернені з полону. Тобто більше ніж половина гарнізону "Азовсталі" звільнено з російського полону", - розповів Юсов.

Серед них, за словами представника ГУР, звільнено 455 бійців "Азову" в рамках обмінів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"І це, якщо ми говоримо про статистику порівняно з іншими підрозділами - добрі цифри, хоча я розумію, що статистика не заміняє для конкретних родин їхніх родичів",- зазначив він.

Юсов додав, що в ході останнього обміну Україні вдалося звільнити військовополонених з тих частин і підрозділів, які раніше не потрапляли до списків.

"Під час цього обміну вдалося повернути з російського полону представників з 46 підрозділів, з яких вперше за період повномасштабного вторгнення вдалось повернути людей з полону військовослужбовців. Це колосальний результат, тому що це не просто врятовані життя і статистика, це неймовірно важлива інформація про умови перебування, кількість, місця утримання, і особисту історію інших", - зазначив представник ГУР.

Водночас питання стосовно невдоволення командування "Азову" відсутністю бійців полку в списках обміну Юсов відмовився коментувати, назвавши подібні заяви "емоційними".

"Наші полонені в руках Путіна, а не тут на території України. І російські спецслужби, які займаються і тематикою обмінів, використовують теми полонених на свій розсуд із метою війни проти України. І чим більше медійної уваги по окремих людях, по окремих підрозділах - можете бути впевнені, що це береться до окремої розробки з подальшим використанням, щоб погіршити ситуацію в Україні, ускладнити в цілому повернення й інших полонених також", - додав він.