Скільки захисників "Азовсталі" вдалося звільнити з російського полону: дані ГУР

Україні вдалося звільнити з російського полону більше ніж половину гарнізону "Азовсталі" - 1 279 захисників.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України в ефірі Радіо Свобода.
"Всього близько 2 500 захисників з різних підрозділів були виведені або евакуйовані з "Азовсталі". З них станом на сьогодні 1 279 вже повернені з полону. Тобто більше ніж половина гарнізону "Азовсталі" звільнено з російського полону", - розповів Юсов.
Серед них, за словами представника ГУР, звільнено 455 бійців "Азову" в рамках обмінів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"І це, якщо ми говоримо про статистику порівняно з іншими підрозділами - добрі цифри, хоча я розумію, що статистика не заміняє для конкретних родин їхніх родичів",- зазначив він.
Юсов додав, що в ході останнього обміну Україні вдалося звільнити військовополонених з тих частин і підрозділів, які раніше не потрапляли до списків.
"Під час цього обміну вдалося повернути з російського полону представників з 46 підрозділів, з яких вперше за період повномасштабного вторгнення вдалось повернути людей з полону військовослужбовців. Це колосальний результат, тому що це не просто врятовані життя і статистика, це неймовірно важлива інформація про умови перебування, кількість, місця утримання, і особисту історію інших", - зазначив представник ГУР.
Водночас питання стосовно невдоволення командування "Азову" відсутністю бійців полку в списках обміну Юсов відмовився коментувати, назвавши подібні заяви "емоційними".
"Наші полонені в руках Путіна, а не тут на території України. І російські спецслужби, які займаються і тематикою обмінів, використовують теми полонених на свій розсуд із метою війни проти України. І чим більше медійної уваги по окремих людях, по окремих підрозділах - можете бути впевнені, що це береться до окремої розробки з подальшим використанням, щоб погіршити ситуацію в Україні, ускладнити в цілому повернення й інших полонених також", - додав він.
Нагадаємо, 16 травня у Туреччині на переговорах між Україною та Росією було досягнуто домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Через великий обсяг процедура проходила поетапно протягом трьох днів.
Перший етап обміну відбувся у п'ятницю, 23 травня. Він передбачав звільнення 390 осіб: серед них 270 військових і 120 цивільних. Першого дня були звільнені бійці Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.
Другого дня, 24 травня, Україна повернула 307 захисників, серед яких - 27 воїнів із Маріуполя, а також бійці деяких інших військових підрозділів, які були звільнені вперше.
25 травня з полону повернулися ще 303 українці, включно з 70 оборонцями Маріуполя.
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