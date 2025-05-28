Сколько защитников "Азовстали" удалось освободить из российского плена: данные ГУР

"Всего около 2 500 защитников из разных подразделений были выведены или эвакуированы из "Азовстали". Из них по состоянию на сегодня 1 279 уже возвращены из плена. То есть больше половины гарнизона "Азовстали" освобождено из российского плена", - рассказал Юсов.

Среди них, по словам представителя ГУР, освобождено 455 бойцов "Азова" в рамках обменов Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"И это, если мы говорим о статистике по сравнению с другими подразделениями - хорошие цифры, хотя я понимаю, что статистика не заменяет для конкретных семей их родственников",- отметил он.

Юсов добавил, что в ходе последнего обмена Украине удалось освободить военнопленных из тех частей и подразделений, которые ранее не попадали в списки.

"Во время этого обмена удалось вернуть из российского плена представителей из 46 подразделений, из которых впервые за период полномасштабного вторжения удалось вернуть людей из плена военнослужащих. Это колоссальный результат, потому что это не просто спасенные жизни и статистика, это невероятно важная информация об условиях пребывания, количестве, местах содержания, и личной истории других", - отметил представитель ГУР.

В то же время вопрос относительно недовольства командования "Азова" отсутствием бойцов полка в списках обмена Юсов отказался комментировать, назвав подобные заявления "эмоциональными".

"Наши пленные в руках Путина, а не здесь на территории Украины. И российские спецслужбы, которые занимаются и тематикой обменов, используют темы пленных по своему усмотрению с целью войны против Украины. И чем больше медийного внимания по отдельным людям, по отдельным подразделениям - можете быть уверены, что это берется в отдельную разработку с последующим использованием, чтобы ухудшить ситуацию в Украине, усложнить в целом возвращение и других пленных также", - добавил он.