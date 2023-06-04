Скільки вкладів на суму понад 600 тисяч гривень тримають українці у банках: дані НБУ

Станом на 1 травня 2023 року в 65 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,8 млн вкладів на суму 1 трлн 67,3 млрд гривень. З них 9,2 млн вкладів були у валюті на суму 411,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:

до 10 гривень - 26,4 млн на суму 28,8 млн гривень,

від 10 гривень до 200 тисяч гривень - 38,4 млн на суму 362,4 млрд гривень,

від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень - 573,7 тисяч на суму 157 млрд гривень,

від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень - 172,5 тисяч на суму 83,4 млрд гривень,

понад 600 тисяч гривень - 238,2 тисяч на суму 464,6 млрд гривень.

Відшкодування вкладів у разі банкрутства банків

За даними НБУ, відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів підлягають майже всі кошти фізосіб та ФОПів, що зберігаються в банках - 1 трлн 65,9 млрд гривень. Це пов'язано з тим, що з початку війни було прийнято закон, за яким вкладники отримають усі свої вклади у разі банкрутства банків. Після війни сума відшкодування становитиме 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, у 2023 році збанкрутували лише два дрібні українські банки. Усього зараз працює 65 банків, які показали рекордний прибуток за січень-квітень 2023 року.

Зазначимо, НБУ не бачить суттєвих системних ризиків для банківської системи, яка є прибутковою, стійкою, функціонує безперебійно.