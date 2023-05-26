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Чи є проблеми у банківській системі України: відповідь голови НБУ

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Україна, П'ятниця 26 травня 2023 11:51
Чи є проблеми у банківській системі України: відповідь голови НБУ Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк постійно комунікує з банками. НБУ не бачить суттєвих системних ризиків для банківської системи, яка прибуткова, стійка, функціонує безперебійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного каналу "Ми - Україна".

"Ми не бачимо наразі суттєвих системних ризиків для банківської системи", - сказав він, зазначивши, що НБУ бачить ситуацію практично по кожному банку.

За його словами, банківська система підійшла до повномасштабного вторгнення "максимально готовою, якщо можна так сказати". Реформи, які відбулися в банківському секторі за останні 8 років зробили так, що банківська система була вичищена від неефективних банків.

Бізнес моделі банків зазнали змін, були відкалібровані так, щоб функціонувати максимально ефективно капітали були на достатньому рівні, ризик-менеджмент, так само корпоративне управління досить непогано себе проявило, додав голова НБУ.

"Загалом працюючи банківська система в умовах повномасштабного вторгнення - для нас це колосальна перевага в цій війні", - сказав він.

Нагадаємо, для визначення реального стану банківського сектору НБУ розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи. У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків, загальний розмір чистих активів яких становить понад 90% активів банківської системи. Результати оцінки буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

Відзначимо, у 2023 році збанкрутували лише два дрібні українських банки. Загалом зараз працює 65 банків, які показали рекордний прибуток за січень-квітень 2023 року.

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