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Сколько вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен держат украинцы в банках: данные НБУ

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Украина, Воскресенье 04 июня 2023 12:34
Сколько вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен держат украинцы в банках: данные НБУ Фото: в банках хранится свыше 1 трлн гривен украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 мая 2023 года в 65 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,8 млн вкладов на сумму 1 трлн 67,3 млрд гривен. Из них 9,2 млн вкладов были в валюте на суму 411,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:

  • до 10 гривен - 26,4 млн на сумму 28,8 млн гривен,
  • от 10 гривен до 200 тысяч гривен - 38,4 млн на сумму 362,4 млрд гривен,
  • от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен - 573,7 тысяч на сумму 157 млрд гривен,
  • от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен - 172,5 тысяч на сумму 83,4 млрд гривен,
  • свыше 600 тысяч гривен - 238,2 тысяч на сумму 464,6 млрд гривен.

Возмещение вкладов в случае банкротства банков

По данным НБУ, возмещению через Фонд гарантирования вкладов подлежат почти все средства физлиц и ФОПов, которые хранятся в банках - 1 трлн 65,9 млрд гривен. Это связано с тем, что после начала войны был принят закон, по которому вкладчики получат все свои вклады в случае банкротства банков. После войны сумма возмещения составит 600 тысяч гривен.

Напомним, в 2023 году обанкротились лишь два мелких украинских банка. Всего сейчас работает 65 банков, которые показали рекордную прибыль за январь-апрель 2023 года.

Отметим, НБУ не видит существенных системных рисков для банковской системы, которая прибыльна, устойчива, функционирует бесперебойно.

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