Банки України показали рекордний прибуток: що стало причиною
Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2023 року склав 43,997 млрд гривень. Минулого року за цей період банки показали збиток у 7,426 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2023 року зросли на 53,9% до 136,390 млрд гривень, витрати скоротилися на 3,8% до 92,393 390 млрд гривень.
З початку року банки скоротили відрахування резервів майже вдесятеро до 3,359 млрд гривень, що стало основною причиною зростання прибутку.
Нагадаємо,платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,376 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).
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