Банки України показали рекордний прибуток: що стало причиною

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2023 року склав 43,997 млрд гривень. Минулого року за цей період банки показали збиток у 7,426 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2023 року зросли на 53,9% до 136,390 млрд гривень, витрати скоротилися на 3,8% до 92,393 390 млрд гривень. З початку року банки скоротили відрахування резервів майже вдесятеро до 3,359 млрд гривень, що стало основною причиною зростання прибутку.