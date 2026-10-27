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Скільки військових РФ знешкоджено дронами з початку року: статистика Міноборони

11:15 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Костянтин Широкун
Скільки військових РФ знешкоджено дронами з початку року: статистика Міноборони Фото: українські військові нарощують кількість знищених росіян дронами (Getty Images)
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Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що кожне ураження зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1.

Втрати РФ в особовому складі у 2026 році

За неповні 10 місяців 2026 року динаміка уражень військовослужбовців армії РФ така:

  • січень – 29 572;
  • лютий – 26 204;
  • березень – 33 989;
  • квітень – 33 961;
  • травень – 30 548;
  • червень – 27 072;
  • липень – 30 272;
  • серпень – 29 554;
  • вересень – 32 739;
  • 1– 25 жовтня – 27 829.

Таким чином, найбільші втрати РФ в особовому складі наразі зафіксовано у березні – майже 34 тисячі військових.

За повідомленням Міноборони, ураження ворожих військових дронами дає змогу виснажувати людський ресурс противника, знижувати боєздатність його підрозділів і стримувати темпи наступу.

Крім того, знищення живої сили противника за допомогою дронів допомагає зберігати життя українських військових, ускладнюючи противнику наближення до наших позицій.

Раніше повідомлялось, що у 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.

Також ми писали, що масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.

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