Скільки військових РФ знешкоджено дронами з початку року: статистика Міноборони

Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Крім того, знищення живої сили противника за допомогою дронів допомагає зберігати життя українських військових, ускладнюючи противнику наближення до наших позицій.

За повідомленням Міноборони, ураження ворожих військових дронами дає змогу виснажувати людський ресурс противника, знижувати боєздатність його підрозділів і стримувати темпи наступу.

Таким чином, найбільші втрати РФ в особовому складі наразі зафіксовано у березні – майже 34 тисячі військових.

За неповні 10 місяців 2026 року динаміка уражень військовослужбовців армії РФ така:

Втрати РФ в особовому складі у 2026 році

Зазначається, що кожне ураження зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1.

Раніше повідомлялось, що у 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.

Також ми писали, що масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.