Скільки військових РФ знешкоджено дронами з початку року: статистика Міноборони
Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців за допомогою безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що кожне ураження зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1.
Втрати РФ в особовому складі у 2026 році
За неповні 10 місяців 2026 року динаміка уражень військовослужбовців армії РФ така:
- січень – 29 572;
- лютий – 26 204;
- березень – 33 989;
- квітень – 33 961;
- травень – 30 548;
- червень – 27 072;
- липень – 30 272;
- серпень – 29 554;
- вересень – 32 739;
- 1– 25 жовтня – 27 829.
Таким чином, найбільші втрати РФ в особовому складі наразі зафіксовано у березні – майже 34 тисячі військових.
За повідомленням Міноборони, ураження ворожих військових дронами дає змогу виснажувати людський ресурс противника, знижувати боєздатність його підрозділів і стримувати темпи наступу.
Крім того, знищення живої сили противника за допомогою дронів допомагає зберігати життя українських військових, ускладнюючи противнику наближення до наших позицій.
Раніше повідомлялось, що у 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.
Також ми писали, що масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.