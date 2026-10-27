Сколько военных РФ ликвидировано дронами с начала года: статистика Минобороны
Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года уничтожили или ранили 302 тысяч российских военнослужащих с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Каждое поражение зафиксировано на видео в боевой системе DELTA и верифицировано кластером оборонных инноваций Brave1.
Потери РФ в личном составе в 2026 году
За неполные 10 месяцев 2026 года динамика поражений военнослужащих армии РФ такова:
- январь – 29 572;
- февраль – 26 204;
- март – 33 989;
- апрель – 33 961;
- май – 30 548;
- июнь – 27 072;
- июль – 30 272;
- август – 29 554;
- сентябрь – 32 739;
- 1–25 октября – 27 829.
Таким образом, наибольшие потери РФ в личном составе зафиксированы в марте - почти 34 тысячи военных.
По сообщению Минобороны, поражение вражеских военных дронами позволяет истощать человеческий ресурс противника, снижать боеспособность его подразделений и сдерживать темпы наступления.
Кроме того, уничтожение живой силы противника с помощью дронов помогает сохранять жизнь украинских военных, усложняя противнику приближение к нашим позициям.
Ранее сообщалось, что в 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год.
Также мы писали, что масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.