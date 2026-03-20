Скільки українців вірять, що переговори дадуть мир: що показало опитування

13:35 20.03.2026 Пт
2 хв
Що думають українці про нинішні мирні перемовини
aimg Олена Чупровська
Фото: Троє з чотирьох українців не вірять у мир через перемовини (Getty Images)

71% українців не вірять, що перемовини приведуть до сталого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читайте також Скільки українців насправді готові терпіти війну далі: думка людей змінилася

Скільки українців вірять у мир через переговори

71% опитаних не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. Вірять у це лише 25%.

При цьому показники з початку 2026 року практично не змінилися - скептицизм серед українців залишається стабільним.

КМІС з'ясовував, чому люди не вірять в успіх перемовин. Серед тих, хто відповів негативно:

  • 52% - не довіряють Росії і не бачать ознак, що вона готова зупинити війну;
  • 14% - посилаються на те, що перемовини тривають давно і без результату;
  • 10% - вважають, що влада України робить недостатньо;
  • 10% - не вірять у підтримку Заходу.

"Основною причиною є недовіра Росії (яка постійно відкрито демонструє мету знищити Україну), але також суттєвою проблемою є криза довіри до західних партнерів, особливо - США", - заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

За його словами, для більшості українців мир не матиме сенсу, якщо він буде "на будь-яких умовах" - люди очікують надійних і конкретних гарантій безпеки.

Скептицизм щодо перемовин тісно пов'язаний із загальним падінням довіри до партнерів України.

За даними КМІС, станом на початок січня 2026 року США довіряли лише 18% українців - проти 41% у грудні 2024-го.

Не довіряють американській стороні 52% опитаних, тоді як рік тому таких було 24%. НАТО також втратило позиції: йому довіряють 30% (проти 43% у грудні 2024 року), не довіряють - 43% (проти 25%).

Своєю чергою рівень довіри до президента Володимира Зеленського на початку лютого 2026 року становив 61%, не довіряли йому 33%.

При цьому соціологи зафіксували, що у випадку анонімного опитування рівень довіри виявився нижчим - 53% проти 61% при прямому запитанні.

У КМІС пояснили розрив тим, що люди схильні давати "державницьку" відповідь - навіть незадоволені підтримують єдність у воєнний час.

