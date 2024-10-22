Сколько в Украине переселенцев и где больше всего ВПЛ: статистика по областям
Число переселенцев в Украине составляет более 4,6 млн человек. Больше всего внутренне перемещенных лиц в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику Информационно вычислительного центра Минсоцполитики.
По состоянию на 22 октября 2024 года в Украине официально зарегистрировано 4 646 735 внутренне перемещенных лиц. Среди них 59,9% - это женщины (2 782 325), 40,1% - мужчины (1 864 410 человек).
Кроме того, среди внутренних переселенцев около 906 тысяч детей.
скриншот ioc.gov.ua
Статистика по областям
Больше всего переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, в Донецкой и Харьковской областях.
- Донецкая - 532 140;
- Харьковская - 517 872;
- Днепропетровская - 452 784;
- Киев - 415 376;
- Луганская - 270 839;
- Киевская - 253 651;
- Запорожская - 222 248;
- Одесская - 217 542;
- Львовская - 207 893;
- Полтавская - 184 160;
- Винницкая - 145 880;
- Черкасская - 136 572
- Закарпатская - 126 265;
- Николаевская - 123 978
- Хмельницкая - 121 561;
- Ивано-Франковская - 112 876;
- Сумская - 93 140;
- Житомирская - 84 644;
- Кировоградская - 82 840;
- Черновицкая - 74 928;
- Черниговская - 68 475;
- Тернопольская - 67 557;
- Ровенская - 44 805;
- Волынская - 44 491;
- Херсонская - 44 539;
- Крым - 51.
скриншот ioc.gov.ua
Как свидетельствует статистика, среди переселенцев больше всего людей от 61 до 70 лет - более 729 тысяч. Количество переселенцев в возрасте 31-40 лет составляет более 654 тысяч человек, а в возрасте от 41 до 50 лет - более 585 тысяч.
скриншот ioc.gov.ua
Денежная помощь для ВПЛ
Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить денежную помощь от государства. Размер ежемесячного пособия на проживание составляет 2 тысячи гривен.
В марте 2024 года правительство изменило алгоритм начисления помощи. Автоматически выплаты начисляют наиболее уязвимым категориям переселенцев. Другие категории ВПЛ также могут рассчитывать на денежную помощь, но должны подавать соответствующую заявку. Подробнее об этом - в нашем материале.
РБК-Украина также рассказывало, на какую помощь, кроме финансовой, могут рассчитывать переселенцы.
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