Не тільки гроші. Яку ще допомогу можуть отримати переселенці в Україні

Люди, які втекли від загарбницької війни і знайшли прихисток у безпечних регіонах України, можуть отримати виплати від держави. Проте переселенці в Україні можуть розраховувати не лише на фінансову підтримку.

Яку ще допомогу можуть отримати ВПО - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайти "Дія", "єДопомога", пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, сайти благодійних організацій.

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В Україні офіційно зареєстровано кілька мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Держава виплачує фінансову допомогу для переселенців. Станом на 28 травня 2024 року дорослі особи отримують щомісячні виплати у розмірі 2 тисяч гривень. На дітей виплачують по 3 тисячі гривень.

Детальніше про те, яким чином нараховують виплати і які головні умови для цього - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Безкоштовне житло

Деяким категоріям ВПО в Україні пропонують безкоштовне житло у безпечних регіонах. Це стосується сімей з дітьми, вагітних, людей, що втратили працездатність, і пенсіонерів.

Щоб отримати безкоштовне житло, переселенцям потрібно звернутися до органів місцевої влади чи ЦНАП, де вони проживають. Безкоштовне житло надаються на один рік з можливістю продовжити цей термін. На одну особу повинно припадати не менше шести квадратних метрів житлового приміщення.

Волонтерська допомога

Від початку повномасштабної війни в Україні активізувався волонтерський рух. Навіть зараз незахищені категорії населення можуть звернутися до окремих волонтерів чи організацій за допомогою.

Волонтери можуть допомогти з житлом, транспортом, одягом, ліками, медичною допомогою, паливом, утримання тварин та багато іншого. В Україні існують онлайн-сервіси, куди можуть звернутися переселенці за волонтерською допомогою:

"єДопомога" - державний сервіс, на якому є кілька варіантів допомоги: онлайн з можливістю переказати певну суму, допомога із рук в руки, а також можливість залишити заявку зі своїм запитом.

SaveUA - чат-бот для адресної допомоги, який зв'язує волонтерів та людей у пошуках житла, їжі, транспорту тощо. Чат-бот у Telegram та Viber.

Palyanytsya Info - онлайн-сервіс для пошуку допомоги в усіх регіонах України. Тут можна знайти адреси гуманітарних штабів, центрів психологічної допомоги, ліки, їжу, центрів для допомоги з дітьми.

"Спитай Гриця" - чат-бот для людей, які потребує безкоштовних ліків чи з невеликою доплатою. Волонтери допомагають отримати препарати за програмою "Доступні ліки". Чат-бот у Telegram та Viber.

Юридичні поради

Крім того, переселенці в Україні можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу. Благодійний фонд "Право на захист" запустив програми безкоштовної юридичної підтримки для ВПО.

До волонтерів можна звернутися з трудовими питання, оформленнями документів, пенсії, соціальної допомоги, укладенням та розірванням шлюбу, прийомом у дитсадок чи поновленням навчання у школі.

Можна звернутися до благодійного фонду особисто, або у зручному для вас чат-боті у Viber, Telegram чи Facebook Messenger.

Допомога для людей, що втекли з окупації

Українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій України, можуть безкоштовно розміститися у соціальному житлі. Для цього потрібно звернутися за телефонами: (096) 058 84 10 (Viber); (096) 058 83 76 (WhatsApp, Telegram), а також на лінію Мінреінтеграції 1548.

Також держава надає таким категоріям ВПО допомогу з оформлення документів. Для цього потрібно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби. Витрати на виготовлення паспорта покривають.

Також переселенці, які евакуювалися з окупації, можуть звернутися за допомогою до: