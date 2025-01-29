Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ на 1 січня

Станом на 1 січня 2025 року в Україні серед 10,3 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,8 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 789,05 гривень, у працюючих пенсіонерів, - 6 302,76 гривень.
За 2024 рік середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 11,3% (на 641,71 гривні).
Це вище за зростання пенсій непрацюючих пенсіонерів, яка збільшилася за рік на 7,5% (на 403,8 гривень).
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:
Нагадаємо, за 2023 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 17% (на 823,48 гривень).
За даними опитування Центру Разумкова, серед людей пенсійного віку 11,5% відповіли, що живуть переважно за рахунок зарплати. Загалом же серед людей пенсійного віку (старше 60 років) 17% відповіли, що вони працюють.