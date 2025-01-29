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Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ на 1 січня

Фото: пенсія працюючих пенсіонерів зросла до 6,3 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2025 року в Україні серед 10,3 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,8 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 789,05 гривень, у працюючих пенсіонерів, - 6 302,76 гривень.

За 2024 рік середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 11,3% (на 641,71 гривні).

Це вище за зростання пенсій непрацюючих пенсіонерів, яка збільшилася за рік на 7,5% (на 403,8 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

  • за віком - 72,59%
  • за інвалідністю - 15,21%
  • у разі втрати годувальника - 6,51%
  • за вислугу років - 5,12%
  • соціальні пенсії - 0,53%
  • довічне утримання суддів - 0,04%.

 

 

Нагадаємо, за 2023 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 17% (на 823,48 гривень).

За даними опитування Центру Разумкова, серед людей пенсійного віку 11,5% відповіли, що живуть переважно за рахунок зарплати. Загалом же серед людей пенсійного віку (старше 60 років) 17% відповіли, що вони працюють.

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