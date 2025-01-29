Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ на 1 січня

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 789,05 гривень, у працюючих пенсіонерів, - 6 302,76 гривень.

За 2024 рік середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 11,3% (на 641,71 гривні).

Це вище за зростання пенсій непрацюючих пенсіонерів, яка збільшилася за рік на 7,5% (на 403,8 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким: