ПФУ повідомив, на скільки зросли пенсії в Україні за останній рік

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 січня 2025 року. Зростання пенсій не наздогнало інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

Середній розмір пенсії за 2025 рік зріс на 403,8 гривні або на 7,5% до 5 789,05 гривень.

При цьому споживчі ціни в грудні 2024 року були на 12,0% вищими, ніж рік тому. Однак середньорічна інфляція була всього 6,5%. Таким чином, реальна пенсія трохи зросла.

Кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2025 року становила 10 342 593 особи. Це 172 907 осіб менше, ніж на початку року (10 516 537 осіб).

Підвищення пенсій

Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій із 1 березня 2024 року.

На 8% індексовано пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривні або на 16,5% до 5 385,25 гривні. Інфляція склала 5,1%.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Інфляція була 26,6%.

За даними НБУ, брак робочої сили зумовлює високі темпи зростання номінальних зарплат в Україні. Водночас через вищу інфляцію зростання реальних зарплат сповільнилося.