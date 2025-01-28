ПФУ повідомив, на скільки зросли пенсії в Україні за останній рік
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 січня 2025 року. Зростання пенсій не наздогнало інфляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Середній розмір пенсії за 2025 рік зріс на 403,8 гривні або на 7,5% до 5 789,05 гривень.
При цьому споживчі ціни в грудні 2024 року були на 12,0% вищими, ніж рік тому. Однак середньорічна інфляція була всього 6,5%. Таким чином, реальна пенсія трохи зросла.
Кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2025 року становила 10 342 593 особи. Це 172 907 осіб менше, ніж на початку року (10 516 537 осіб).
Підвищення пенсій
Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій із 1 березня 2024 року.
На 8% індексовано пенсії для:
- 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
- 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
- 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривні або на 16,5% до 5 385,25 гривні. Інфляція склала 5,1%.
За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Інфляція була 26,6%.
За даними НБУ, брак робочої сили зумовлює високі темпи зростання номінальних зарплат в Україні. Водночас через вищу інфляцію зростання реальних зарплат сповільнилося.
При цьому, реальні доходи пенсіонерів фактично припинили зростання у 2024 році.