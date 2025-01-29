Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на 1 января

Напомним, за 2023 год средняя выплата работающих пенсионерам выросла на 17% (на 823,48 гривен).

По данным опроса Центра Разумкова, среди людей пенсионного возраста 11,5% ответили, что живут в основном за счет зарплаты. В целом же среди людей пенсионного возраста (старше 60 лет) 17% ответили, что они работают.