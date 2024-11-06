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За рахунок чого живуть українці: громадяни назвали джерела доходів

Україна, Середа 06 листопада 2024 13:49
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За рахунок чого живуть українці: громадяни назвали джерела доходів Фото: українці назвали джерела доходів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більше половини українців восени 2024 року основним джерелом доходів називають заробітну плату (54,4%). Ця частка збільшилася в порівнянні з 2021 роком, коли вона становила 50,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію опитування Центру Разумкова на Youtube.

Частка тих, хто живе за рахунок пенсій та соціальних виплат, становить 28,7%.

Ще 2,5% відповіли, що живуть за рахунок запасів від роботи у підсобному господарстві, земельній ділянці, 2,7% за рахунок побічних приробітків. Доходи від підприємництва вказали 2% опитаних.

Відмовилися від відповіді 7,5% респондентів.

За рахунок чого живуть українці: громадяни назвали джерела доходів

Як зазначив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко, серед людей пенсійного віку 11,5% відповіли, що живуть переважно за рахунок зарплати. А загалом серед людей пенсійного віку (старше 60 років) відповіли, що вони працюють.

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, на питання "До якого віку ви готові працювати?" 29% українців відповіли, що до 60 років, 12% - готові працювати до 61-65 років, 3% - до 66-70 років і 15% - до 50-59 років. При цьому 20% відповіли, що взагалі не можуть або не готові працювати.

Підвищення пенсійного віку схвалюють лише 7% громадян.

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